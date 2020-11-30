تعادل كاليارى مع سبيزيا «22» فى الدورى الإيطالى

تعادل كالياري مع ضيفه سبيزيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب سردينيا أرينا في إطار الجولة التاسعة من الدوري الايطالي.وسجل هدفى كالياري كل من جواو بيديو وليوناردو في الدقيقتين 52 و59، بينما احرز هدفي سبيزيا كل من إيمانويل جياسي في الدقيقة 36، ومبالا نزولا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.وارتفع رصيد كالياري إلي 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد سبيزيا 10 نقاط في المركز الثاني عشر.