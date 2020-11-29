مسؤول أمريكي: كوشنر يزور السعودي وقطر

أفادت مصدر أمريكية، الأحد، بتوجه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس وفد رفيع إلى السعودية وقطر لإجراء محادثات بشأن قضايا عدة.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، مساء اليوم أن كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك وفق "رويترز".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى مؤخرا جولة خليجية شملت الإمارات والسعودية وقطر، كما التقى بوزير الخارجية البحريني.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد في وقت سابق تمسك دول الرباعي العربي بموقفها من المقاطعة مع قطر وأن لديهم مخاوف أمنية مشروعة يجب على قطر التعامل معها.