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الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي: كوشنر يزور السعودي وقطر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:46 م
كوشنر
كوشنر
محمد عمر
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أفادت مصدر أمريكية، الأحد، بتوجه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس وفد رفيع إلى السعودية وقطر لإجراء محادثات بشأن قضايا عدة.
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، مساء اليوم أن كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك وفق "رويترز".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى مؤخرا جولة خليجية شملت الإمارات والسعودية وقطر، كما التقى بوزير الخارجية البحريني.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد في وقت سابق تمسك دول الرباعي العربي بموقفها من المقاطعة مع قطر وأن لديهم مخاوف أمنية مشروعة يجب على قطر التعامل معها.

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