22.5 % زيادة فى صادرات المانجو خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من المانجو سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.5% خلال عام، بعد أن قفزت لـ10.7 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 8.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.كما سجلت صادرات مصر من الرمان ارتفاعًا إلى حدود 11.3 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 7.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 46.3% خلال عام، كذلك ارتفعت صادرات العنب من 230 مليون دولار لـ 231.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.كانت صادرات مصر من السلع الزراعية لدول العالم قد حققت نوع من الاستقرار خلال عام 2020، لتسجل 1.545 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 1.546 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار بنسبة 11.6% خلال عام.