السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك، وتولى المستشار أحمد بكرى محمد حميدة، رئاسة نادي الزمالك، بشكل مؤقت، وننشر في السطور التالية السيرة الذاتية له:المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج في كلية الحقوق، وتدرج في العمل القضائي بداية من النيابة العامة بكل درجاتها المختلفة من رئيس نيابة حتى وصل إلى درجة محامي عام أول، ثم تدرج للعمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لفترة من الزمن ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.وتشكل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة نادي الزمالك من:• السيد القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.• السيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.• السيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.