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لايف ستايل

«مصور طعام».. كيف تصبح محترفًا فى المهنة الأشهر بين الشباب؟

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
مصور طعام
مصور طعام
إسلام جمال
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أصبحت مهنة التصوير من المهن الهامة فى وقتنا الحالى، خاصة بعد الانتشار المذهل لمواقع التواصل الاجتماعى، فقد أصبح للكاميرا شأن كبير فى توثيق الأحداث.

ومن المهن التى فرضت نفسها مؤخرًا هى "تصوير الطعام والمأكولات"، فهي واحدة من أكثر فئات التصوير الفوتوغرافي جاذبية للمصورين.

ويعد تصوير الطعام من أكثر الوظائف المطلوبة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، نظرًا للازدهار الكبير في المطاعم والفنادق والمخابز، وأصبح تصوير الطعام مهارة مهمة ووظيفية للمصورين الباحثين عن عمل.

كيف تصبح مصورًا محترفًا؟

أصبحت مهنة تصوير الطعام من المهن التى لديها الكثير من القواعد والأصول من أجل أن تحصل على لقب "مصور طعام".

- قبل الإقدام على تصوير الطعام، لابد من دراسة تاريخ ونوعية الطعام المراد تصويرها، فالأكل العربى يختلف عن الأوروبى.

- كمصور فوتوغرافي محترف، الإبداع هو أول شيء يجب التفكير به، فهناك الكثير من المصورين المحترفين الذين يمكنهم التقاط وتحرير صورة عالية الجودة، ولكن عندما يتعلق الأمر بتصوير الطعام، من المهم أن يكون لديك أسلوبك الإبداعي.

- اختيار الأدوات الخاصة بالتصوير، فمن المهم تواجد كاميرا خاصة بعدسات متعددة، بالإضافة إلى صناديق بيضاء عاكسة للضوء لإخراج الصور بشكل احترافى بدون أى تشويش.

- التعليم والدراسة، حيث تعد دورات تصوير الطعام الاحترافي أونلاين واحدة من أكثر الطرق الفعالة لتعلم التصوير الفوتوغرافي وتعزيز مهاراتك في وقت قصير.

- تصفح الإنترنت وتعلم من تجارب مختلفة، استمتع بوقت ما مخصص في يومك وقم بالتصفح واستكشاف صور الطعام الجميلة من جميع أنحاء العالم ومحليًا.

- التدريب من خلال تصوير بعض المنتجات والأطعمة، وعرضها على صفحتك الشخصية من أجل معرفة ردود الفعل.

- تجنب التمسك بمستوى واحد وقم بتجربة ارتفاعات مختلفة، قم بتغيير زواياك وابحث عن ارتفاعات مختلفة وزوايا متنوع.

- لا تحمل الكاميرا معظم الوقت واستخدم حامل ثلاثي الأرجل (ترايبود)، إنها واحدة من أهم النصائح خاصة إذا كنت مبتدئًا في التصوير الفوتوغرافي.

"جوان سايمون".. أشهر قناة يوتيوب متخصصة فى تصوير الطعام

جوان سايمون، هي صاحبة قناة يوتيوب شهيرة لتصوير الطعام، كما أنها تعتبر من الأوئل فى هذا المجال، فالقناة متخصصة فى تدريب وتقديم الأطعمة المصورة، فهى مصدر إلهام لمصوري الطعام الطموحين الآخرين.
تصوير الطعام
تصوير الطعام
تصوير الطعام
تصوير الطعام

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