الاستعلام عن حالة المصابين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السلام

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن حالة المصابين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين وائل.ع، وحمدى.ع، وطه.م عاطلين تشاجروا بالأسلحة البيضاء والخرطوش ما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين للمستشفى وتم ضبط 3 متهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.