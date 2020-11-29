زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب محافظة إيلازيج التركية

تعرضت منطقة كوفانجيلار، في محافظة إيلازيج التركية، لزلزال بلغت قوته 3.7 درجة على مقياس ريختر.وكان الزلزال في قرية أشاجي كاناتلي في كوفانجيلار، وبلغ عمقه 12.23 كيلومترًا، حسب مرصد «قانديلي» للزلازل.يذكر أن تركيا عاشت مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، أواخر أكتوبر الماضي، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلًا عن وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.