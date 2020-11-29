رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب محافظة إيلازيج التركية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:53 م
زلزال إيلازيج التركية
زلزال إيلازيج التركية
أبوزيد على
طباعة
تعرضت منطقة كوفانجيلار، في محافظة إيلازيج التركية، لزلزال بلغت قوته 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وكان الزلزال في قرية أشاجي كاناتلي في كوفانجيلار، وبلغ عمقه 12.23 كيلومترًا، حسب مرصد «قانديلي» للزلازل.

يذكر أن تركيا عاشت مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، أواخر أكتوبر الماضي، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلًا عن وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

«فيديو الكلب».. القبض على متهم بالتنمر على شيكابالا

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

«اقتحم محل حلويات بميكروباص».. طفل يدهس 5 مواطنين في طنطا

الصور

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

image description

تقييم تأثيرات إنشاء محطات انتقالية وسيطة للمخلفات الصلبة بأسيوط

image description

بيطري أسيوط: تلقيح 3600 حيوان ماشية شهريا

image description

«الطيبي» يتابع المشروعات الخدمية بقرى أبوتيج ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«فيديو الكلب».. القبض على متهم بالتنمر على شيكابالا

الصورة الأولى للمسن المقتول على يد جزار بسبب مديونية 400 جنيه

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

تعليق الدراسة في هونج كونج بسبب كورونا

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: هو منين بيروح على فين؟!
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
المزيد

الثقافة

4 مصريين فى القائمة الطويلة بالشيخ زايد للكتاب فرع «الآداب»

شاكر عبد الحميد يفتتح مهرجان «ما بعد الكورونا» بجاليري ضي (صور)

افتتاح مبدئي لقاعة عرض جديدة لـ«ضي» بالمهندسين (صور)

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مسابقة مهرجان «ما بعد كورونا»