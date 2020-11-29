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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة لربة منزل بتهمة الاتجار بالبشر بدار السلام

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:58 م
المستشار محمد أحمد
المستشار محمد أحمد
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، من خلال عرض نجل صديقتها (المتهمة الثانية) للبيع.

كما قضت بتغريمها 200 ألف جنيه، وقضت ببراءة أم الطفل في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمتين «سلوي. ع»، ربة منزل، و«سهيلة. م»، دون عمل، بالتعامل في شخص طبيعي، وهو الطفل المجني عليه «مالك سيف» وذلك حال كونه نجل المتهمة الثانية، وذلك بأن أوعزت المتهمة الأولى للثانية بعرض نجلها المجني عليه للبيع بقصد الاتجار فيه نظير مبلغ مالي، مستغلة ضعفها المادي وقلة حيلتها وعوزها، وما أن لاقى ذلك الغرض قبولا من المتهمة الثانية ونفاذا لاتفاقهما الإجرامي عرضت المتهمة الأولى الطفل المجني عليه للبيع.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمتين قامتا بالمساس بحق الطفل المجني عليه في الحماية من الاتجار به، بأن قامتا باستغلاله في الغرض غير المشروع، بالإضافة إلى أنهما عرّضتا حياة الطفل المجني عليه للخطر، بأن هددتا سلامة تنشئته الواجب توافرها له.

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