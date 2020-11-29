محلل إسرائيلي: «العقوبات» تُقيّد إيران في الرد على اغتيال «زاده»

أكد يوآف ليمور، المحلل العسكري بصحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أن الرد الإيراني على اغتيال محسن فخري زاده، من المرجح أن يكون على طول الحدود الإسرائيلية مع سوريا، تليها في الخطورة الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى محاولاتها المس بأمن شخصيات إسرائيلية بارزة، أو شن هجمات ضد البعثات الإسرائيلية الموجودة في دول العالم.وأشار «ليمور» إلى أن إيران مهتمة برفع العقوبات الاقتصادية عنها، والعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، من أجل العودة للاتفاق النووي، موضحًا أن تلك الأسباب قد تجعل طهران لا تغامر برد يقلب الطاولة رأسا على عقب، ولكنه سيكون ردًا يضر إسرائيل.واتهم حسن روحاني، الرئيس الإيراني، إسرائيل، بالوقوف وراء عملية اغتيال فخري زاده، داخل سيارته بطهران.