ضحى عاصي تناقش «غيوم فرنسية» بمكتبة مصر الجديدة غدًا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الكاتبة الروائية "ضحى عاصي " لمناقشة روايتها "غيوم فرنسية "، ويناقش الرواية الناقد والأكاديمي سيد ضيف الله، وذلك في الخامسة مساء غدا الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.وتطرح روايتها غيوم فرنسية إشكالية سؤال الهوية، والذي يبدو هو المشروع الأساس في منجز ما قدمته ضحى عاصي في الرواية بدء من روايتها الأولى القاهرة 104 وصولا الى روايتها "غيوم" فرنسية، ويشكلان محاولة الغوص فى الشخصية المصرية على تنوعاتها المختلفة وفى أزمنة وظروف سياسية واجتماعية مختلفة.يذكر أن رواية "غيوم فرنسية" هي العمل الروائي الثاني للروائية ضحى عاصي، ويأتي بعد روايتها الأولى" 104 القاهرة" الصادرة عن بيت الياسمين، وذلك إلى جوار مجموعتها القصصية "سعادة السوبر ماركت " والتي ترجمت إلى اللغة الروسية.