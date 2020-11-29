استقبال 8 سفن للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6211 طنا تشمل: 1200 طن يوريا و4678 فوسفات و333 طن نترات امونيوم.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11778 طنا تشمل: 9396 طن قمح و2382 طن ذرة. ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1123 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل ) وفواكة ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وسيريلانكا.بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1774 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122700 طن... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18975 طنا.كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1312 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 1406 شاحنات منها 198 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 11794 من البضائع العامة.