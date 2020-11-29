حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 29 نوفمبر 2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيًا: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج.
عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك.
مهنيًا: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج.
عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك.