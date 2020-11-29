حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 29 نوفمبر 2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيًا: تتلقّى عدّة إشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق.
عاطفيًا: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصًا بعد رغبته في التخلي عنك والرحيل.
صحيًا: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج.
مهنيًا: تتلقّى عدّة إشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق.
عاطفيًا: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصًا بعد رغبته في التخلي عنك والرحيل.
صحيًا: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج.