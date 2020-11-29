«المرور» تنشر سيارات الإغاثة على الطرق تحسبًا لهطول أمطار

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، اليوم الأحد، الخدمات المرورية على الطرق السريعة تحسبا لهطول الأمطار.ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، وجرى التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار أولًا بأول، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000).وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال والجدي على الطرق، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في الطقس طقس، واحتمالية هطول أمطار، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.