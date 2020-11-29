الليلة.. المنسى قنديل يناقش «طبيب أرياف» بدار الحكمة

تستضيف نقابة الأطباء بقصر العيني٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية لمناقشة أحدث إبداعات الكاتب محمد المنسي قنديل "طبيب أرياف" والتي يتناولها بالنقاش الكاتب طارق إمام.يذكر أن المنسي قنديل صدرت له أعمال: انكسار الروح٬ قمر علي سمرقند٬ والتي نال عنها جائزة ساويرس عام 2006 كتيبة سوداء٬ يوم غائم في الممر الغربي٬ ووصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية في البوكر العربية عام 2010، وحديثا صدرت له رواية "طبيب أرياف".كما قدم أعمال: آدم من طين٬ عشاء برفقة عائشة٬ تفاصيل الشجن في وقائع الزمن٬ لحظة تاريخ٬ أنا عشقت٬ وقائع عربية٬ شخصيات حية من الأغاني.وللأطفال أصدر كتب: يهودي في بلاط النعمان٬ وحكايات صغيرة لريم٬ ورحلة إلى أرض الأفكار٬ وسندباد في جزيرة القرنفل وغيرها.