انسحاب 54 مرشحا من الانتخابات البرلمانية فى الكويت

انحسب 54 مرشحًا برلمانيا من انتخابات مجلس الأمة في الكويت، وذلك بعد إغلاق باب انسحاب المرشحين من منافسات الانتخابات البرلمانية.وأفادت مصادر كويتية أن عدد المنسحبين بلغ رسميًا أكثر من نصفهم سحبوا أوراق ترشيحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الماضية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المتنازلين عن حقهم في الترشح بلغ في الدائرة الأولى 8 مرشحين، وفي الثانية 9 مرشحين، فيما انسحب 12 مرشحًا من الدائرة الثالثة و14 من الرابعة و11 مرشحًا من منافسات انتخابات الدائرة الخامسة.ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية الكويتية خلال أيام القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في انتظار انتهاء درجات التقاضي كافة الخاصة ببعض المرشحين الذين تم شطبهم.