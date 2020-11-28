غدًا.. الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمجان ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 6 قوافل طبية، غدًا الأحد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت الوزارة، في بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».أضافت الوزارة أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ حنا حبيب مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والمقصبة مركز بلطيم محافظة كفرالشيخ، وباب العبيد مركز وسط محافظة الإسكندرية، والوقدة مركز المراغة محافظة سوهاج، وكفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر.