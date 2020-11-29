7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية

أثير في الفترة الأخيرة ملف الثروة المعدنية والتنقيب عن المعادن، حيث تزخر مصر بثروة معدنية هائلة من المواد الخام والمعادن والأحجار التي تتواجد في مناطق عديدة من أراضيها وخاصة الصحراء كما أنها تعتبر مورد مهم من موارد النقد الأجنبي حال إستغلال هذه الثروة بالشكل الجيد حيث تشير التقديرات إلى أن ما تم استغلاله بالفعل من ثروات مصر المعدنية لا يتعدى 6% فقط.وأحيل قانون الثروة المعدنية الجديد إلي مجلس النواب لدراسته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره، بغرض الحفاظ على ثروتنا المعدنية وتعظيم الاستفادة منها وتطوير تلك الصناعة ذات المستقبل الواعد والإمكانيات الهائلة إذا ما أحسن استغلالها.ونص قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وعلى أن تقوم الجهة المختصة وفقًا للقانون بتحديد مساحات المحاجر والملاحات والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.وفِي هذا السياق قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الااقتصاد ومحلل أسواق الطاقة، إن التعديلات التي أُجريت على القانون اعتبرت المتنفس الذي سيعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير من خلال جذب الشركاء الأجانب للعمل في القطاع بعد أن كان هناك مخاوف من جانب المستثمرين للعمل في هذا المجال بمصر؛ نتيجة القوانين القديمة والرسوم التى كانت تُفرض على التنقيب، كما ساهمت التعديلات الجديدة على إطمئنان وتشجيع المستثمرين في قطاع تزداد فيه نسبة المخاطرة واارتفاع تكاليف التنقيب.وأضافت الدكتورة وفاء، في تصريحات لها، أن الذهب في مصر يتركز في ثلاث مواقع، وهي: "جبل السكري ومنطقة حمش ووادي العلاقي"، لافتة إلى أن مصر نشرت خريطة مناطق الذهب في مصر 70% في حلايب وشلاتين والبحر الأحمر، ويقدر الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية من الذهب ويزيد في قيمته عن مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تهدف إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية والقيمة المضافة من الثروات المعدنية وجذب استثمارات أجنبية خلال عامين تقدر بـ375 مليون دولار.وأوضح أن الاستثمارات المباشرة المتوقعه تصل إلى مليار دولار، لافتًا إلى نه لاشك أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تدر إيرادات للخزانة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة ليرتفع مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي ليصل إلى 7 مليارات دولار، حيث جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي إلى نظام الآتاوه والضرائب بدلا من اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفقا لما هو سائد عالميا وهذا النظام يضمن حق الدولة.كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طرح نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها شهر مارس الماضي والتي حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، وقد فازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية و4 شركات مصرية، على أن يتم طرح جولة ثانية تضم باقي مناطق المزايدة الأولى وهب 208 قطاعا على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.