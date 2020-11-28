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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن تنعي الحقوقي حافظ أبو سعدة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:26 م
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
سميرة إبراهيم
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نعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الحقوقي والمحامي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي وافته المنية الخميس الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الفقيد كان أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي وأحد رواد الحركة الحقوقية العربية على مدى أكثر من 30 عاما. وبرحيله تفقد الحركة الحقوقية المصرية والعربية أحد أهم روادها وأكثرهم حضورا وفاعلية. كما كان له دور في تدريب العديد من اليمنيين العاملين والناشطين في المجال الحقوقي.

وقدمت الوزارة التعازي القلبية لعائلة الفقيد وزملائه وكل العاملين في المجال الحقوقي في مصر وجميع أرجاء الوطن العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة.

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