النيابة تطلب التحريات بشأن وفاة طالب فى حريق شقة ببولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالب لقي مصرعه نتيجة تعرضه لاختناق فى حريق اشتعل بشقة أسرته فى بولاق الدكرور بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة صفط اللبن فى بولاق الدكرور.انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع طالب يبلغ من العمر ما يقرب من 17 سنة، نتيجة تعرضه لاختناق الدخان، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.