تكريم الكنائس الحاصلة على المراكز الأولى لدوري أبطال الكتاب المقدس

نظمت اللجنة العامة لخدمة الشباب بمطرانية شبرا الخيمة احتفالا كبيرًا لتكريم الكنائس الحاصلة علي المراكز الأولي لدوري أبطال الكتاب المقدس.شارك في الحضور الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، إلى جانب عدد من كهنة الإيبارشية.وقالت الإيبارشية في بيانًا لها: أنه اشترك في دوري أبطال الكتاب المقدس 50 فريق من مختلف كنائس الايبارشية وقام الأنبا مرقس مطران الإيبارشية بتكريم وتسليم الجوائز لفرق الكنائس الحاصلة على المراكز الأولي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء الماضي، صوم الميلاد المجيد، لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد.