تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28-11-2020 فى مصر

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارةوننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم السبت 28-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.حالة الطقس اليوم فى مصرويشهد نهار اليوم السبت طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.كما يسود ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 20 14الإسكندرية 22 14تصل الحرارة في وادي النطرون 20 15طنطا 20 14تصل الحرارة في شبين الكوم 20 14دمنهور 21 15تصل الحرارة في بلطيم 21 15مطروح 20 12تصل الحرارة في السلوم 20 11سيوة 21 10تصل الحرارة في بورسعيد 20 15دمياط 20 15تصل الحرارة في الزقازيق 21 14المنصورة 20 13تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 13السويس 21 14تصل الحرارة في العريش 21 13رفح 20 12تصل الحرارة في رأس سدر 22 14نخل 19 08تصل الحرارة في نويبع 22 18طابا 19 15تصل الحرارة في كاترين 16 07الطور 24 15تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18الغردقة 25 17تصل الحرارة في مرسى علم 24 18الفيوم 22 11تصل الحرارة في بنى سويف 22 11المنيا 22 10تصل الحرارة في أسيوط 23 10سوهاج 24 11تصل الحرارة في قنا 24 11الأقصر 24 11تصل الحرارة في أسوان 25 12إدفو 25 12تصل الحرارة في أبوسمبل 23 13الوادى الجديد 23 10تصل الحرارة في شلاتين 28 17أبو رماد 27 18تصل الحرارة في حلايب 26 18رأس حدربة 27 19