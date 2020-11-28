تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28-11-2020 فى مصر
السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم السبت 28-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم السبت طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
كما يسود ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 20 14
الإسكندرية 22 14
تصل الحرارة في وادي النطرون 20 15
طنطا 20 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 14
دمنهور 21 15
تصل الحرارة في بلطيم 21 15
مطروح 20 12
تصل الحرارة في السلوم 20 11
سيوة 21 10
تصل الحرارة في بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
تصل الحرارة في الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 13
السويس 21 14
تصل الحرارة في العريش 21 13
رفح 20 12
تصل الحرارة في رأس سدر 22 14
نخل 19 08
تصل الحرارة في نويبع 22 18
طابا 19 15
تصل الحرارة في كاترين 16 07
الطور 24 15
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 17
تصل الحرارة في مرسى علم 24 18
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بنى سويف 22 11
المنيا 22 10
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
تصل الحرارة في قنا 24 11
الأقصر 24 11
تصل الحرارة في أسوان 25 12
إدفو 25 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 23 13
الوادى الجديد 23 10
تصل الحرارة في شلاتين 28 17
أبو رماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 18
رأس حدربة 27 19
حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم السبت 28-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم السبت طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
كما يسود ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 20 14
الإسكندرية 22 14
تصل الحرارة في وادي النطرون 20 15
طنطا 20 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 14
دمنهور 21 15
تصل الحرارة في بلطيم 21 15
مطروح 20 12
تصل الحرارة في السلوم 20 11
سيوة 21 10
تصل الحرارة في بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
تصل الحرارة في الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 13
السويس 21 14
تصل الحرارة في العريش 21 13
رفح 20 12
تصل الحرارة في رأس سدر 22 14
نخل 19 08
تصل الحرارة في نويبع 22 18
طابا 19 15
تصل الحرارة في كاترين 16 07
الطور 24 15
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 17
تصل الحرارة في مرسى علم 24 18
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بنى سويف 22 11
المنيا 22 10
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
تصل الحرارة في قنا 24 11
الأقصر 24 11
تصل الحرارة في أسوان 25 12
إدفو 25 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 23 13
الوادى الجديد 23 10
تصل الحرارة في شلاتين 28 17
أبو رماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 18
رأس حدربة 27 19