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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ستورجن»: متيقّنة من أنّ اسكتلندا ستحصل على الاستقلال

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
نيكولا ستورجن
نيكولا ستورجن
وكالات
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تُلقي رئيسة الوزراء الاسكتلنديّة نيكولا ستورجن كلمة السبت في المؤتمر السنوي للحزب الوطنيّ الذي تتزعّمه، تقول فيها إنّها «متيقّنة أكثر من أيّ وقت مضى» أنّ اسكتلندا ستحصل على الاستقلال.

وحسبما أفادت وكالة الانباء الفرنسية، نقلًا من مقتطفات من كلمتها، ستُعلن ستورجن أمام أعضاء الحزب خلال المؤتمر الذي يُعقد بشكل افتراضي، أنّ «الاستقلال يلوح بوضوح في الأفق. مع هدف موحّد، وتواضع وكثير من العمل، أنا متيقّنة أكثر من أيّ وقت مضى من أنّنا سنُحقّقه».

وتضيف في كلمتها التي ستُلقيها في جلاسجو أنّ:«هدفنا الرئيسي يجب أن يظلّ القضاء على كوفيد-19 في أرضنا، لكن اسكتلندا يجب أن تكون مستعدّة لما سيأتي بعد ذلك».

وقد عاد مطلب تحقيق استقلال اسكتلندا إلى الواجهة بقوّة، في ظلّ الانتقادات الكثيرة التي وُجّهت إلى لندن على خلفيّة إدارتها أزمة «كوفيد-19».

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