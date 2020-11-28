البرق يضرب سماء دمياط

شهدت مدينة رأس البر ومدينة دمياط الجديدة ومدينة دمياط، صباح اليوم السبت، موجة من الأمطار الرعدية، تسببت في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطرق.ووجهت المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى غرق شوارع مدينة رأس البر بدمياط.