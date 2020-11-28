احتفالات جماهير الأهلى بطنطا (صور)

عاشت جماهير النادى الأهلى بمدينة طنطا ليلة من أجمل الليالى بعد فوز النادى الأحمر ببطولة أفريقيا عقب تغلبه على غريمه التقليدي نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف،حيث طافت الجماهير شوارع طنطا وقاموا بترديد عدة هتافات، منها: "التاسعة يا أهلى"، و"الأهلى بطل القرن "، علاوة على إطلاق صواريخ مضيئة.وفى سياق متصل قامت أجهزة الأمن بمطاردة المئات من الجماهير بمدينة طنطا مما اضطر الجماهير إلى الهرب بالشوارع الجانبية.