إيران تتعهد بالرد على اغتيال النووي محسن زاده

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وفق قناة "العربية".وذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن مسلحين فتحوا النار على سيارة زاده في العاصمة الإيرانية طهران.وأعلن التليفزيون عن مقتل محسن فخري زاده، أحد علماء إيران في المجال النووي والصاروخي في منطقة دماوند بالعاصمة طهران، كاشفًا عن أن عملية الاغتيال نفذت بتفجير أعقبه إطلاق نار.فيما أشارت مصادر إلى أن اغتيال زاده تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه، وأكدت مقتل 4 من مرافقيه بالحادث.في السياق أيضًا، كشفت المعلومات أن العالم القتيل قيادي في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس منظمة أبحاث الدفاع الجديدة، موضحة أن زاده مدرج في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.