انتشار أمني مكثف بمحيط نادي الزمالك قبل مباراة القمة مع الأهلي

نشرت الأجهزة الأمنية في الجيزة خدمات مكثفة بمحيط نادي الزمالك في ميت عقبة قبل مباراة النهائي بدوري أبطال أفريقيا التي يلتقي فيها بالنادي الأهلي.وتنتشر الخدمات الأمنية من رجال المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، بمحيط النادي وشوارع العجوزة، تحسبا للاحتفالات حال فوز نادي الزمالك، حيث يتولى رجال المرور تسيير الحالة المرورية منعا لحدوث تكدسات، وتحسبا لأي أعمال شغب حال خسارة «الأبيض».وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5-1، فى مجموع المباراتين.كما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3-1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى إلى النهائى الإفريقى.