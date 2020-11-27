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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أشخاص وتفحم سيارة فى حادث تصادم بطريق دمو بالفيوم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:49 م
حادث تصادم
حادث تصادم
الفيوم - زينب علاء
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أصيب 4 مواطنين واشتعلت النيران في سيارة فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وتروسيكل بطريق دمو بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق دمو ووجود مصابين، وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتروسيكل واشتعال النيران في إحدى السيارتين وإصابة 4 مواطنين، تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، بينما تلقي الرابع العلاج بمكان الحادث.

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