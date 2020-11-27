استعجال تقرير الطب الشرعى لثلاث جثث من ضحايا سفاح الجيزة

أمرت النيابة العامة في قضية سفاح الجيزة، باستعجال تقرير الطب الشرعى، لثلاثة قتلى في قضية سفاح الجيزة، تم العثور على جثثهم مدفونة فى عقار ببولاق الدكرور، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليمها لذويهم والتصريح بدفنها.وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي، لإثبات هوية المجني عليهم، بعد الحصول على عينات من ذويهم، لإجراء تحليل البصمة الوراثية "دي إن إيه".كما نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم من مقر محبسه بقسم شرطة الهرم، إلى سجن الاستئناف، لاستكمال فترة حبس سنة، في القضية المتهم بها، بسرقة مصوغات ذهبية من زوجته الطبيبة الصيدلانية في الإسكندرية.وعقب انتهاء فترة الحبس الخاصة بالمتهم في قضية سرقة، سيبدأ المتهم في تنفيذ قرار الحبس فى قضايا القتل والتزوير والسرقة والنصب المتورط بارتكابها بالجيزة والإسكندرية، وتبين من خلال حصر فترة الحبس التى قضاها فى السجن بالإسكندرية، قبل اكتشاف جرائمه، قضاؤه 3 أشهر من الحكم القضائي بحبسه سنة في قضية السرقة، وسينفذ بقية فترة حبسه في سجن الاستئناف.كانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهم قذافي المعروف إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة»، كان يحلم منذ تخرجه في كلية الحقوق بأن يصبح رجل أعمال في مجال تصدير واستيراد الكتب الخارجية.وقال في التحقيقات: «كنت عايز أبقى ملك السوق في الكتب الخارجية»، ما دفعه للنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على تحقيق أرباح لهم من تلك الأموال.وتبين أن المتهم اتخذ شقتين بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور كمقبرة لدفن ضحاياه، الشقة الأولى دفن فيها صديقه وزوجته، والشقة الثانية التي كان يتخذها مكتبًا للمحاماة تم العثور فيها على هيكل عظمي خاص بالفتاة نادين السيد سيد، شقيقة زوجة الجاني.واعترف المتهم بأنه أقام معها علاقة عاطفية قبل الزواج من شقيقتها، وأثناء إنهاء إجراءات الزواج من شقيقة المجني عليها، هددته بفضحه أمام أسرتها، فاستدرجها المتهم إلى شقته في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وخنقها ودفنها بملابسها في مكان العثور عليها.واعترف المتهم بقتل زوجته فاطمة الزهراء زكريا علي، 34 سنة، في 2015 بعد أن سرقت منه 330 ألف جنيه ورفضت ردها، مهددة بفضحه بعد أن نصب على المحاسب رضا محمد عبداللطيف وقتله ودفنه، فوضع السم لها في الطعام هي الأخرى، ثم هشم رأسها في حائط بالشقة بمنطقة المريوطية، ووضعها في ديب فريزر ونقلها إلى الشقة الكائنة في شارع العشرين ببولاق الدكرور ودفنها بملابسها.وأوضحت التحريات أن مأمورية انتقلت قبل 7 أيام إلى المقبرة في شقة بولاق الدكرور، وجرى استخراج هيكلين عظميين، أحدهما لزوجته "فاطمة" والآخر لصديقه "رضا"، وحتى الآن، تم استخراج رفات 3 من ضحايا سفاح الجيزة، وجار انتقال مأمورية إلى الإسكندرية لاستخراج رفات فتاة، 33 سنة، عاملة في محل بيع أدوات كهربائية ملك المتهم.