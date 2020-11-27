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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيليه يظهر أمام قبر مارادونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:04 ص
بيليه
بيليه
وكالات
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حرص نجم الكرة البرازيلي بيليه على التواجد أثناء مراسم دفن الأسطورة دييجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرازيلي بيليه يجلس أمام المقبرة الخاصة بالأسطورة دييجو مارادونا، قبل لحظات من دفن جثمان الساحر الأرجنتيني مساء اليوم الخميس، في مقبرة العائلة بالعاصمة بيونس آيرس.

وظهر بيليه متأثرًا وحزينًا وهو يجلس أمام المقبرة ويحمل باقة زهور.

تسبب الزحام الشديد أمام القصر الرئاسي الأرجنتيني، من قبل الجماهير، لتوديع أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، الذى توفى الأول من أمس الأربعاء، في حدوث اشتباكات مع قوات الأمن المتواجدة.

وحاول عدد كبير من الجماهير تسلق، سياج القصر الرئاسي الأرجنتيني، الذي يطلق عليه "كاسا روسادا"، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان مارادونا، المتواجد داخل القصر الرئاسي.

ونشبت اشتباكات بين الجماهير الحاضرة، وقوات الأمن حول القصر الرئاسي، لتأمين مراسم تشييع جنازة مارادونا، الأمر الذى جعل المسئولين، يقررون نقل جثمان أسطورة الأرجنتين، إلى مقبرة بيلا فيستا.

وجاءت وفاة أسطورة الكرة مارادونا، بعد نحو أسبوعين، من خضوعه لعملية جراحية على مستوى المخ، بعد تعرضه لنزيف، حيث كانت آخر المعارك الصحية التي خاضها نجم منتخب التانجو، قبل رحيله عن الحياة.

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