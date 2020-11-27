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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 27-11-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 790جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقريرسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 27-11-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الجمعة 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 677 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 903 جنيهات.

و يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا، وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت لتنهي عامًا ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.

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