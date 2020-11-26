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الكرازة

البابا تواضروس: المكتبة البابوية قامت على تبرعات الكنائس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:29 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته خلال كلمته في حضور عرض الفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية"، لما تضمنه الفيلم من معلومات قيمة عن المكتبة البابوية المركزية مشيدًا بالتقنية العالية والمجهود الكبير المبذول فيه.

وأشار قداسة البابا، إلى أن هذه المكتبة قامت على تبرعات الكنائس والأديرة والإيبارشيات فى مصر والخارج، كما قدم الكثير من الأقباط العديد من الكتب القديمة والجديدة كما أهدى عدد من شبابنا خارج مصر المكتبة بكتب وموسوعات بلغات متنوعة.

كما أهدى بعض الأحبار الأجلاء أجهزة تساعد فى أعمال المكتبة مثل smart video projectors،laptops and scanners تم الاستعانة بخبرات الأديرة فى إدارة المكتبات مثل دير البراموس، أبو مقار ومارمينا بمريوط؛ سيتم تكوين مجلس للأمناء ومجلس إدارة المكتبة تحت رئاسة البابا البطريرك حتى تقوم بأداء مهامها بأفضل صورة.

كما أكد البابا على أن دور المكتبة فى خدمة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والدراسية خاصة الحقبة القبطية كونها جزءًا أصيلًا من مكونات وطننا الحبيب مصر.

وبنهاية الاحتفالية قام نيافة الأنبا إرميا بتقديم عدد من الهدايا لقداسة البابا بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسته وكذا للمكتبة البابوية المركزية وقد تضمنت مجموعة متميزة من المخطوطات باللغتين القبطية والعربية في شتى المعارف المسيحية والقبطية، جمعت من مختلف متاحف العالم ومكتباته، محولة من صيغة المصغرات الفيلمية إلى الصيغة الرقمية مكونة من 16 أسطوانة مدمجة محتوية على 360 مخطوطا أو أجزاء من مخطوطات وهي تقع في 63621 لقطة بما فيها اللقطات الإرشادية، بما يعادل 127242 صفحة مخطوط، وكذا مؤلفات نيافة الأنبا إرميا وكافة إنتاج المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ولوحة زيتية مرسومة باليد لقداسة البابا تواضروس الثاني.

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