المراحل النهائية لإزالة كوبرى عين شمس (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن الانتهاء من إزالة كوبري عين شمس، والذي تم البدء فيه خلال الأشهر الماضية تمهيدًا لإنشاء محور مسطرد، وعلى الرغم من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام الجارية، إلا أن العمال يعملون بقدم وساق لإنجاز إزالة الكوبري.واستقبل الأهالي اقتراب الانتهاء من أعمال الإزالة بفرحة عارمة، خاصة وأنه كان سببًا أساسيًا، في الفترة الأخيرة، لتحويل المنطقة لعشوائيات، علاوة على أن إزالته تمهيدا لمحور مسطرد سوف تساعد في عمل نقله للمنطقة بالكامل وتربطها بالعديد من الأماكن الأخرى.وتتم إزالة كوبري عين شمس تمهيدًا لتطوير الطرق وعمل محاور مرورية بمنطقتي مسطرد وعين شمس وتطوير منطقة شرق القاهرة، ويبدأ المحور في مسطرد بميدان الرنين، وينتهي حتى كوبري عين شمس، ويضم 8 حارات بالاتجاهين.