المصريون عن قرينة الرئيس: «أناقة ورقي وثقافة.. تحيا مصر»

◄ "أناقة وهدوء"

◄ "الجانب الآخر من السيسي الإنسان"

◄ "ثقافة وأسرة بسيطة"

"إعجاب.. حب.. واحترام".. هذه المشاعر التي سيطرت على المصريين عقب متابعتهم لقاء قرينة الرئيس انتصار السيسي، في برنامج "صاحبة السعادة"، لتتصدر صاحبة السعادة ترند وسائل التواصل الاجتماعي بكافة وسائلها."الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الانطباعات التي تركتها السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس، في وعي ووجدان المصريين.كعادة السيدات ينجذبن للملابس وأسلوب الحديث ويعلقون عليه، هذا هو ما حدث عقب مشاهدة الفتيات لقاء قرينة الرئيس، حيث قالت شيماء محمد، (من رواد الفيس بوك): "أناقة سيدة مصر الأولى واحترامها تخليك حاسس بالفخر إن دي السيدة الأولى"، فيما قالت هدى محمود، (من رواد الفيس بوك): "شياكة وهدوء وثقافة.. سيدة مصر الأولى حاجة تشرف العرب كلهم مش بس مصر".وقال إيهاب احمد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: في هذا اللقاء تعرف المصريون على الجانب الآخر من حياة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "أول مرة نعرف تفاصيل إنسانية من حياة الرئيس.. كل الشكر والحب والاحترام للأسرة العظيمة أسرة سيادة الرئيس".فيما قال محمد إبراهيم، أحد رواد الفيس بوك، إن الشعب رأى بساطة أسرة الرئيس حيث تربوا في حي شعبي كأغلب المصريين، مضيفا: "السيسي وزوجته شبهنا في المعيشة والبساطة".