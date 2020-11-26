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تقارير ومتابعات

«بدون سابق إنذار».. سر حب انتصار السيسي لكتاب أنيسة حسونة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:46 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
إيمان ماهر
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قالت السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استضافتها في لقاء خاص مع إسعاد يونس على فضائية "دي إم سي"، إنها تأثرت كثيرا بكتاب "بدون سابق إنذار" للنائب أنيسة حسونة، إذ يعبر عن قوة هذه السيدة في تحدي المرض، مشيدة به.

وتحدثت أنيسة حسونة في كتابها عن إصابتها بالسرطان والتحدي الذي كانت تعيش فيه فبعد اختيارها من رئاسة الجمهورية نائبة في مجلس النواب، وقع الأمر فجأة كعاصفة بدون سابق إنذار.

في كتابها الملهم هذا، شديد الإنسانية، تروي أنيسة حسونة وقائع معركة كبرى انتهت مع أشرس أمراض العصر، وإنما تكتب جانبًا من نضالها وكفاحها وهي لا تزال في ذروة القتال، لم ترفع رايات النصر على بقايا المرض، لكنه أيضا لم يهزم روحها المقاتلة والمثابرة.

يستحضر كتاب "بدون سابق إنذار" روح الإنسان التي لا تُقهر والقوة الخفية الهائلة للإرادة البشرية حينما ينبغي عليها أن تواجه المخاطر الجسام والمصائب الكبرى والابتلاءات والمحن، وهي لا تملك سوى رحمة الله، ومشاعر الحب المحيطة بها.

وقالت حسونة من قبل "في الغالب لا نهتم بالأشياء الصغيرة، ونؤجلها مرة بعد أخرى، وهذا خطأ، لأننا لا نعلم متى نموت، فالأولى علينا أن نعيش الحياة، قبل التفكير في الموت".

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