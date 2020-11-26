انتصار السيسي: «الرئيس اعتمد على نفسه.. وحياتنا جميلة وسعيدة»

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حياتها مع الرئيس "جميلة وسعيدة"، مشيرة إلى أن الرئيس كان يعتمد على نفسه منذ تخرجه من الكلية الحربية، رغم أن والده كان ميسور الحال.

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وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC": "الرئيس كان حاطط خطة وقالي ساعديني فيها عشان اعمل نفسي بنفسي، وكان حاطط هدف قدامه هو السفر، والدراسة".