رئيس جامعة طنطا يلتقى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

التقى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بديوان عام الوزارة، بحضور أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا.أوضح رئيس جامعة طنطا أن اللقاء تناول بحث سبل توفير درجات مالية خاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين، وكذلك بحث إمكانية توفير درجات للنقل والتعيين لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة الجديدة، والكليات جارٍ العمل على إنشائها وتشغيلها خلال الفترة القادمة، فضلًا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الأهمية المتعلقة بالجامعة.‏