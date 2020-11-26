بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية

يستضيف بيت يكن بالدرب الأحمر، المعرض الفني للأشغال اليدوية وذلك يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، بسوق السلاح بالدرب الأحمر.يشمل المعرض منتجات من السيراميك والخزف والخشب والفضة.ويقع بيت يكن في القاهرة التاريخية بمنطقة اليكنية بالدرب الأحمر، وكانت المنطقة تستغل أثناء الحقبة الفاطمية في المقام الأول كمقابر لهم، حتى سمح المماليك بفتح المنطقة لإقامة العمران بها، واكتسب شهرته التاريخية من صاحبه "يكن"، من أولاد أخت محمد على.