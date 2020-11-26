محافظ أسيوط: استمرار تلقي طلبات التصالح.. ولن يُسمح بأي تعديات

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الجهود المبذولة ومعدلات الإنجاز التي تمت في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وسداد نسبة الـ25% كجدية تصالح من قيمة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون.وأكد "سعد"، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة التيسير على المواطنين، وتقديم تسهيلات لتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.ووجه المحافظ باستمرار لجان المتابعة والرصد الميداني بجميع المراكز والقرى، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، والتصدي الفوري لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وأشار إلى الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرًا إلى وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي الوارد في يوليو 2017.