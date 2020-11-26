رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تلقي طلبات التصالح.. ولن يُسمح بأي تعديات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:24 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الجهود المبذولة ومعدلات الإنجاز التي تمت في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وسداد نسبة الـ25% كجدية تصالح من قيمة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون.

وأكد "سعد"، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة التيسير على المواطنين، وتقديم تسهيلات لتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ باستمرار لجان المتابعة والرصد الميداني بجميع المراكز والقرى، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، والتصدي الفوري لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

وأشار إلى الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرًا إلى وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي الوارد في يوليو 2017.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

غزيرة مع عواصف رعدية.. خريطة الأمطار على مصر اليوم

الصور

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

image description

محافظ أسيوط: استمرار تلقي طلبات التصالح.. ولن يُسمح بأي تعديات

image description

حملات لكسح مياه الأمطار بدمياط (صور)

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «القطع الموفرة» للمساجد الأهلية والكنائس

image description

الأمطار تغرق «كافيهات البحر» فى دمياط (صور)

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

اكتشاف صوامع حبوب عمرها 4 الآف عام وسط الصين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر رواية «القداس الأخير» لـ ولاء كمال

«الناشرين المصريين» يكشف سبب إلغاء معرض الطفل بمكتبة مصر العامة

اكتشاف أطلال مدينة يعود تاريخها إلى ما قبل 4000 عام شرق الصين

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز