الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز

يستقبل قصر الأمير طاز٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل الفنان خالد منيب وفرقته الموسيقية "منيب باند"٬ والتي أسسها "منيب" الفرقة عام 2010 لتكون إستمرار لاسم وفن والده الموسيقار والمُلحن الكبير أحمد منيب.وتُقدم الفرقة أعمال الراحل أحمد منيب في فترة الثمانينات والتسعينات التي تغني بها محمد منير، علاء عبد الخالق، حميد الشاعري، هشام عباس، حسن عبد المجيد، أحمد جوهر.. وغيرهم، من خلال توزيع موسيقي حديث.يتضمن برنامج الحفل عددًا من أروع ما قدم الفنان الكبير منها: الليلة يا سمرة٬ شبابيك٬ ياليلة عودي تاني٬ ياوعدي على الأيام٬ هيلا هيلا.. وغيرها، بأداء الأصوات الشابة الواعدة: هشام عثمان – ثريا حشاد.يذكر أن الفرقة شاركت في العديد من المناسبات والاحتفالات منها مؤتمر الشباب في أسوان، مهرجان الأغنية الجنوبية، مهرجان حوض النيل، مهرجان التراث الذي أقيم بأسوان بمشاركة عدة فرق أوروبية وأفريقية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.