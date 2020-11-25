ترامب يطالب أنصاره برفض التزوير وقلب نتيجة الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية وعدم قبولها بسبب عمليات التزوير التي شابتها.جاء ذلك خلال كلمة له مساء اليوم في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا للحديث عن التزوير الذي حدث في انتخابات 2020 أمام منافسه جو بايدن.وأكد الرئيس الأمريكي، أن الانتخابات شهدت وقائع تزوير كثيرة للغاية ويجب أن يتم تغير النتائج.