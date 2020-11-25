تقرير أمريكي: إسرائيل تستعد لشن ترامب ضربة لإيران قبل رحيله

كشف مسؤولون بارزون بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أنهم يستعدون لاحتمال شن إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية ضد إيران حتى قبل مغاردته البيت الأبيض.وأوضح موقع "أكسيوس"، أن مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا إصدار الحكومة الإسرائيلية تعليماتها للقادة العسكريين بالاستعداد لضربة محتملة خلال "الفترة الحساسة للغاية" من الآن وحتى تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، وفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأشارت "ذا هيل"، إلى أن إسرائيل تجري الاستعدادات اللازمة مع توقع تلقيها إشعارًا مسبقًا من الولايات المتحدة بشأن أي عمل عسكري، كما تستعد إسرائيل لاحتمال توجيه ضربة انتقامية من قبل إيران، إما بشكل مباشر أو من خلال وكلاء في الدول المجاورة.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت الأسبوع الماضي أن الرئيس ترامب يفكر في توجيه ضربة عسكرية لإيران في محاولة لوقف برنامج طهران النووي المتنامي، لكن نائب الرئيس بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة منعاه من السير في هذه الإجراءات.وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية- في وقت سابق- أن مخزون طهران من اليورانيوم كان أعلى 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018.