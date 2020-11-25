رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي: إسرائيل تستعد لشن ترامب ضربة لإيران قبل رحيله

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:47 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
كشف مسؤولون بارزون بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أنهم يستعدون لاحتمال شن إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية ضد إيران حتى قبل مغاردته البيت الأبيض.

وأوضح موقع "أكسيوس"، أن مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا إصدار الحكومة الإسرائيلية تعليماتها للقادة العسكريين بالاستعداد لضربة محتملة خلال "الفترة الحساسة للغاية" من الآن وحتى تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، وفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشارت "ذا هيل"، إلى أن إسرائيل تجري الاستعدادات اللازمة مع توقع تلقيها إشعارًا مسبقًا من الولايات المتحدة بشأن أي عمل عسكري، كما تستعد إسرائيل لاحتمال توجيه ضربة انتقامية من قبل إيران، إما بشكل مباشر أو من خلال وكلاء في الدول المجاورة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت الأسبوع الماضي أن الرئيس ترامب يفكر في توجيه ضربة عسكرية لإيران في محاولة لوقف برنامج طهران النووي المتنامي، لكن نائب الرئيس بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة منعاه من السير في هذه الإجراءات.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية- في وقت سابق- أن مخزون طهران من اليورانيوم كان أعلى 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018.
تقرير أمريكي: إسرائيل تستعد لشن ترامب ضربة لإيران قبل رحيله
تقرير أمريكي: إسرائيل تستعد لشن ترامب ضربة لإيران قبل رحيله

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيئ

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

الصور

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

image description

أمطار في الأسمرات

الأكثر قراءة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

جلاء الطيري: أكره الفقد والشيخ الطيري هو تاريخي (حوار)

«النزوح نحو الممكن».. جديد القاص العراقي هيثم الخدرجي

بعد تكريمه.. فتحى سليمان: روسيا ساندت مصر بصورة مشرفة

عبدالجواد ياسين يُفنِّد المغالطات الكبرى حول الدين والتدين والديانة فى «اللاهوت»