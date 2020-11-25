تعطيل الدراسة غدًا الخميس بمدارس الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدًا الخميس 26 نوفمبر الجاري، للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقا لظروف كل محافظة والأحوال الجوية المتوقعة.