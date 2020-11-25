حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالزيتون
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:41 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس تشكل عصابي متهم بسرقة متعلقات المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزيتون من ربة منزل ونجلها أنهما أثناء سيرهما بالسيارة، قام 3 متهمين بالاصطدام بالسيارة باستخدام دراجة بخارية، ثم افتعال مشاجرة مع المجني عليهما.
وأضاف البلاغ قيام 2 من المتهمين بسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها هاتف محمول، ومبلغ 160 ألف دولار أمريكى.
وبتشكيل فريق بحث جنائى تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجتين ناريتين، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.
وتم بإرشادهم ضبط 95.080 ألف دولار، 447.800 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمساكنهم.
وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزيتون من ربة منزل ونجلها أنهما أثناء سيرهما بالسيارة، قام 3 متهمين بالاصطدام بالسيارة باستخدام دراجة بخارية، ثم افتعال مشاجرة مع المجني عليهما.
وأضاف البلاغ قيام 2 من المتهمين بسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها هاتف محمول، ومبلغ 160 ألف دولار أمريكى.
وبتشكيل فريق بحث جنائى تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجتين ناريتين، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.
وتم بإرشادهم ضبط 95.080 ألف دولار، 447.800 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمساكنهم.
وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.