حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس تشكل عصابي متهم بسرقة متعلقات المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزيتون من ربة منزل ونجلها أنهما أثناء سيرهما بالسيارة، قام 3 متهمين بالاصطدام بالسيارة باستخدام دراجة بخارية، ثم افتعال مشاجرة مع المجني عليهما.وأضاف البلاغ قيام 2 من المتهمين بسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها هاتف محمول، ومبلغ 160 ألف دولار أمريكى.وبتشكيل فريق بحث جنائى تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجتين ناريتين، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.وتم بإرشادهم ضبط 95.080 ألف دولار، 447.800 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمساكنهم.وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.