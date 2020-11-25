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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الوطنية للانتخابات» تتسلم نتائج فرز 10 محافظات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:24 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
حسام محفوظ
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تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في 10 محافظات بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما زال الحصر مستمرًا في 3 محافظات نائية.

وبدأت 44 لجنة عامة فى 13 محافظة، شهدت انتخابات جولة الإعادة، في إرسال نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بهذه الجولة تباعًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وصلت نتيجة 10 محافظات، اليوم الأربعاء، بينما تأخرت نتائج المحافظات النائية، وهي أسوان ومطروح والوادي الجديد.

وتضمنت نتائج الحصر العددي عدد أصوات الناخبين الذين صوتوا بتلك الجولة، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة، وما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة.

كما أرفقت مع نتائج الحصر العددي تظلمات المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، والذين طالبوا بإعادة الاقتراع والفرز في بعض اللجان الفرعية.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل في تظلمات المرشحين الواردة إليها من اللجان العامة في موعد أقصاه 24 ساعة من تسلمها، وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

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