بريطانيا تعلن خفضًا كبيرًا في مساعداتها للتنمية
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:34 م
وكالاتطباعة
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن انخفاض حاد في مساعداتها التنموية العام المقبل، بسبب تأثر قطاعها المالي بوباء كوفيد- 19.
وقال وزير المالية، ريشي سوناك، أمام أعضاء البرلمان: "في فترة أزمة غير مسبوقة يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة"، معلنا أنه سيتم تخفيض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0،5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0،7 بالمئة عادة.
وقال وزير المالية، ريشي سوناك، أمام أعضاء البرلمان: "في فترة أزمة غير مسبوقة يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة"، معلنا أنه سيتم تخفيض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0،5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0،7 بالمئة عادة.