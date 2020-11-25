بريطانيا تعلن خفضًا كبيرًا في مساعداتها للتنمية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن انخفاض حاد في مساعداتها التنموية العام المقبل، بسبب تأثر قطاعها المالي بوباء كوفيد- 19.وقال وزير المالية، ريشي سوناك، أمام أعضاء البرلمان: "في فترة أزمة غير مسبوقة يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة"، معلنا أنه سيتم تخفيض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0،5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0،7 بالمئة عادة.