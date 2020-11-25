رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تؤكد انخفاض إصابات كورونا فى أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:50 م
كورونا في أوروبا
كورونا في أوروبا
وكالات
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا "تباطأت" الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تحديثها الأخير عن الوباء، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن إفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المئة بعد انخفاض بنسبة 10 في المئة في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.

غير أن المنطقة مسئولة عن حوالي نصف حالات الوفاة الجديدة في العالم.
وانخفض عدد الحالات في بريطانيا بنحو 13 في المئة، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس. وهناك حوالي 1600 شخص يتم إدخالهم المستشفيات كل يوم منذ منتصف نوفمبر، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من أكثر من ثلاثة آلاف مريض تم إدخالهم يوميًا في أوائل أبريل.

وفي آسيا، أشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغت عن أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة كل يوم لمدة خمسة أيام متتالية، بزيادة قدرها 41 في المئة عن الأسبوع السابق.

وأبلغت ميانمار عن قفزة بمقدار 74 في المئة في الحالات الأسبوع الماضي، مع أكثر من 11 ألف حالة جديدة وزيادة بنسبة 36 في المئة في الوفيات أو 188 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 للعاملين بالدولة وجدول كل وزارة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

الصور

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

image description

الأمطار تُغرق شارع جامعة الدول بالمهندسين

image description

أمطار على منطقة طرة

image description

الأمطار تغرق المعادي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
صفوت البياضي
حتى أنت يا بروتس
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
المزيد

الثقافة

«الثقافة»: افتتاح متحف الفن الحديث فى موعده

كواليس محاكمة رواية «يوميات ضابط في الأرياف»

«قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا».. ندوة بالأعلى للثقافة

منتدى عفيفي مطر يناقش «مفيشْ رقمَ بيرد» لـ محسن محمد غدًا