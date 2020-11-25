إخلاء سبيل متهمي حادث مزلقان «النجيلي»

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 4 متهمين في حادث تصادم قطارى مزلقان النجيلى بالقاهرة، الذى نتج عن إصابة 13 راكبًا؛ بضمان الوظيفة مع تحديد جلسة 30 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال إعادة محاكمتهم.وشمل قرار إخلاء السبيل سائق القطار فتحى على السيد الصادر ضده حكم بالسجن 9 سنوات من محكمة جنايات القاهرة وبجانب حبس 3 مراقبى أبراج سنة؛ لاتهامهم بالتزوير في دفاتر حركة القطارات لتبرئة أنفسهم من الحادث.وهو الحكم الذى أعقبه أزمة تأخيرات القطارات خلال الفترة الماضية جراء احتجاج السائقين بسبب الحكم بسجن سائق قطار النجيلي 9 سنوات.وشهدت حركة القطارات خلال الفترة الماضية ارتباكا على كافة الخطوط بالجمهورية وتأخيرات بسبب قيام سائقى القطارات بتشغيل أجهزة التحكم الآلى بجرارات القطارات (ATC) احتجاجا منهم على الحكم على سائق «قطار النجيلي» الذى وقع فى مارس الماضى وتسبب فى إصابة 13 راكبًا بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلى بجرار قطاره.