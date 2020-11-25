الحكم على متهمين في «خلية داعش النزهة» 28 ديسمبر

أجلت دائرة الإرهاب، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة متهمين اثنين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بـ«خلية داعش النزهة»، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل؛ للحكم.تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبدالله عبدالرءوف أحمد علام -محبوس- عامل، حسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.