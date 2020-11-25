ضبط 105 آلاف كمامة غير طبية في القاهرة
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:02 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 105 آلاف كمامة غير طبية لعدم مطابقتها للمواصفات، داخل مصنع دون ترخيص.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ورود معلومات لإدارة مباحث التموين بقيام مالك مصنع، مقيم بالقاهرة بإدارة مصنع دون ترخيص وتصنيع كمامات طبية دون تصريح من الجهات المختصة مستخدمًا علامات تجارية مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ااستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، وعثر بداخل المصنع على «105 آلاف كمامة طبية، 2000 كمامة طبية تحت التجهيز، 3000 شريط كمامة، 10 بكرات قماش ودعامات، 6 ماكينة تصنيع خياطة، لحام، بنط» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته ااعترف بتصنيع المضبوطات دون تصريح بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ورود معلومات لإدارة مباحث التموين بقيام مالك مصنع، مقيم بالقاهرة بإدارة مصنع دون ترخيص وتصنيع كمامات طبية دون تصريح من الجهات المختصة مستخدمًا علامات تجارية مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ااستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، وعثر بداخل المصنع على «105 آلاف كمامة طبية، 2000 كمامة طبية تحت التجهيز، 3000 شريط كمامة، 10 بكرات قماش ودعامات، 6 ماكينة تصنيع خياطة، لحام، بنط» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته ااعترف بتصنيع المضبوطات دون تصريح بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.