ضبط 105 آلاف كمامة غير طبية في القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 105 آلاف كمامة غير طبية لعدم مطابقتها للمواصفات، داخل مصنع دون ترخيص.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ورود معلومات لإدارة مباحث التموين بقيام مالك مصنع، مقيم بالقاهرة بإدارة مصنع دون ترخيص وتصنيع كمامات طبية دون تصريح من الجهات المختصة مستخدمًا علامات تجارية مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم ااستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، وعثر بداخل المصنع على «105 آلاف كمامة طبية، 2000 كمامة طبية تحت التجهيز، 3000 شريط كمامة، 10 بكرات قماش ودعامات، 6 ماكينة تصنيع خياطة، لحام، بنط» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته ااعترف بتصنيع المضبوطات دون تصريح بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.